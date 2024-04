Wenn das Klima das kleinere Problem ist

Man sieht Martin Willenegger seine 70 Jahre nicht an, wenn er auf zirka acht Metern Höhe auf dem obersten Mast des Skilifts Ghöch herumklettert. Lange Jahre hatte Willenegger die technische Leitung des kleinen Skigebiets in der Gemeinde Bäretswil inne. Mittlerweile hat er diese Aufgabe an Matthias Keller abgegeben.