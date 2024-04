Aufgeben ist keine Option

«Aufgeben? Nein, auf keinen Fall», sagt Samuel Nägeli, der mit seiner Frau Claudia und zwei weiteren Familien den Skilift Dick in Weisslingen betreibt. Von 590 auf 620 Meter über Meer führt der kleine Lift, der im vergangenen Winter während zweier Tage in Betrieb war: am 3. und am 5. Dezember, um ganz exakt zu sein.

Damit wäre auch gesagt, dass der Winter in der Region sehr verheissungsvoll begonnen hatte. Am ersten Dezemberwochenende strömte kalte Polarluft aus nordwestlicher und nördlicher Richtung gegen die Alpen und brachte Schnee bis in die tiefen Lagen.

Am Samstagnachmittag wurde der Lift aufgebaut, am Sonntag tummelten sich die Kinder am sanft geneigten Hang. Ein zweites Mal lief der Skilift am darauffolgenden Dienstag – zwei Schulklassen hatten sich angemeldet. «Und am Abend hat es dann schon wieder geregnet», erinnert sich Samuel Nägeli. Damit endete die «Wintersaison» in Weisslingen.