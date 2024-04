Baumeisterverband: Fabian Buff folgt auf Andreas Ackeret

Fabian Buff heisst der neue Präsident des Baumeisterverbands Zürcher Oberland (BVZO). Der Geschäftsführer der Künzli AG Bauunternehmung aus Gossau wurde an der Generalversammlung in Grüningen als Nachfolger von Andreas Ackeret gewählt. Der Geschäftsführer der gleichnamigen Bauunternehmung Ackeret Bau AG in Bubikon hatte den Verband während 13 Jahren geführt.