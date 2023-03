«Uster darf nicht zur Schlafstadt werden»

Die SVP-Kantonsrätin, Gemeinderätin von Uster, Mitinhaberin und Geschäftsführerin der PR- und Kommunikationsagentur Fürschi GmbH folgt auf Heinz Haag, der den GVU in den letzten sechs Jahren geführt hatte und an der Generalversammlung am Donnerstagabend mit einer stehenden Ovation verabschiedet wurde. «Ich will den KMU und dem Gewerbe in Uster eine starke, wahrnehmbare Stimme geben», versprach sie den 56 anwesenden Mitgliedern und ihren Begleitpersonen.