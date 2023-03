CS-Kunden flüchten zu den Regionalbanken

«Vertrauen ist der höchste ideelle Wert einer Bank», sagte Rolf Zaugg, CEO der Bank Avera, am Dienstag im Interview. Bundesrat, Nationalbank und Finanzmarktaufsicht versuchten, dieses schwindende Vertrauen in die taumelnde Credit Suisse am Wochenende durch eine «Zwangsehe» mit der UBS wiederherzustellen.