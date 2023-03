Ustermer Genossenschaftsbank knackt die Milliarde

Die Bilanzsumme der Bank wuchs im Geschäftsjahr 2022 um 3,5 Prozent auf 1,19 Milliarden Franken. 87 Prozent davon sind Hypothekarforderungen, also die Finanzierung von Immobilien in der Region. Hier wurde die Milliardengrenze im ersten Halbjahr erstmals überschritten. Das sei ein «Meilenstein im Kerngeschäft» schreibt die Bank BSU in einer Medienmitteilung.