Von der Maggi-Fabrik zum Tal der Food Innovation

Wo vor rund 150 Jahren Julius Maggi mit dem Bau seiner ersten Bouillon-Fabrik begann, tüfteln heute sowohl etablierte wie auch junge Firmen an Lebensmittelinnovationen.



Neben der Firma Planted mit ihren Fleischersatzprodukten und dem Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan haben in den vergangenen Jahren 136 Firmen in The Valley in Kemptthal ihren Standort gefunden.