Bank Avera steigert Jahresgewinn

Die grösste Regionalbank des Kantons Zürich konnte ihren Jahresgewinn um 6,9 Prozent auf 5,71 Millionen Franken steigern. Gründe seien ein Zinsgeschäft, das sich erfreulich entwickelt habe, Mehrerträge aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft und ein tieferer Geschäftsaufwand, schreibt die Bank Avera in einer Medieninformation. «Unser gut diversifiziertes Geschäftsmodell bewährt sich auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten», wird CEO Rolf Zaugg in der Medienmitteilung zitiert.