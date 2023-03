R&M wächst auch in unsicheren Zeiten

Nach dem Dämpfer im Pandemie-Jahr 2020 knüpft R&M (Reichle & De-Massari) damit an das starke Wachstum vom Vorjahr an. Das Familienunternehmen mit Sitz in Wetzikon wandelt sich vom Komponentenhersteller zum Anbieter von integrierten Infrastrukturlösungen für Rechenzentren, Daten- und Kommunikationsnetze.