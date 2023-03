Dormakaba wächst weiter

«Wir sind immer noch einer der Marktleader in einem attraktiven Markt», stellte Jim-Heng Lee zu Beginn der Online-Konferenz am Dienstagvormittag klar. «Immer mehr Menschen leben in Städten, die immer smarter werden. Hier will Dormakaba ein starker Partner sein.» Ein selbstbewusster Auftritt, der sich nicht ganz mit der vermittelten Botschaft deckte.