ZKB zahlt Gemeinden 100 Franken pro Einwohnerin und Einwohner

Nach ihrem Rekordgewinn von über 1 Milliarde Franken schüttet die Zürcher Kantonalbank (ZKB) eine knappe halbe Milliarde Franken Dividenden an Kanton und Gemeinden aus. 320 Millionen gehen an den Kanton, 160 Millionen an die Gemeinden. Nun ist der Verteilschlüssel für die Gemeinden bekannt, er bemisst sich nach den Bevölkerungszahlen von Ende 2022.