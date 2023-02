Den Boden für weitere 30 Jahre gelegt

Im März 1993 gründete Hans Ruedi Peter in Pfäffikon sein Spezialge­schäft für Bodengestaltung Deco Plus. Schon bald wird es zu eng, das Unternehmen zügelt in eine ge­räumige Gewerbeliegenschaft an der Industriestrasse 17 in Hittnau. We­nig später wird der grosse Showroom an der Kempttalstrasse 55 in Illnau eröffnet. «Wir haben uns von Anfang an als Qualitätsanbieter po­sitioniert, der umfassend berät, engagiert begleitet und perfekt ausführt», sagt Firmengründer Hans Ruedi Peter.

Das Angebot umfasst sämtliche Parketttypen, Vinyl- und Kautschuk-Bodenbelä­ge sowie Spannteppiche. Speziali­täten sind die Renovation von histo­rischen Parkettböden sowie Boden­beläge für Arztpraxen und Schul­häuser, denn hier kommt es ganz besonders auf sauberes und immis­sionsarmes Arbeiten an.

Die langjährige rechte Hand übernimmt

Nach 30 erfolgreichen Jahren über­gibt Hans Ruedi Peter seine Firma im Frühjahr 2023 an seinen lang­jährigen Chef-Bodenleger Fatmir Ademi. «Fatmir passt ideal als Nachfolger», sagt Hans Ruedi Peter. «Er ist seit mehr als 15 Jahren im Unternehmen und kennt unsere Kundschaft und die Prozesse bes­tens. Als hoch qualifizierter und erfahrener Fachmann bietet er Ge­währ für eine erstklassige Bera­tung, Planung und Ausführung.»

«Fatmir ist ein Perfektionist. Eine Kundin hat geschwärmt, er verlege den Parkett wie ein Geigenbauer.»

Hans Ruedi Peter, Gründer Deco Plus GmbH

Fatmir Ademi lebt mit seiner Fami­lie in Rüti, wo er seit Teenager-Tagen verwurzelt ist. «Ich denke, Hans Ruedi Peter sieht in mir den Nach­folger, weil ich ähnlich perfektionistisch veranlagt bin wie er selber», schmunzelt der sympathi­sche Oberländer mit mazedoni­schen Wurzeln. Im ersten Jahr wird der abtretende Patron seinen Nach­folger im Hintergrund begleiten und bei Spitzen einspringen.

Auch in Zukunft gilt: Qualität ist Trumpf

Der designierte Firmennachfolger freut sich auf die neue Herausforde­rung. Und er weiss, was er will: «Wir werden Private, Liegenschaf­tenverwaltungen und Architekten auch in Zukunft durch exzellent ausgeführte Bodenlege-Arbeiten begeistern. Deco Plus steht auch künftig für eine hoch kompetente und transparente Beratung und eine engagierte Betreuung – während und nach einem Projekt.»

Und was wünschen sich der alte und der neue Chef für die Zukunft? «Mehr Be­rufsnachwuchs!», kommt es wie aus der Pistole geschossen. Hans Ruedi Peter und Fatmir Ademi sind beide Berufsbildner aus Leiden­schaft. Sie wünschen sich, dass mehr junge Menschen den kreati­ven und abwechslungsreichen Bodenlegerberuf wählen.