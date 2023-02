Meier Tobler glänzt dank der Wärmewende

Im Gegensatz zum lädierten CEO Roger Basler hat sich das von ihm geleitete Klimatechnikunternehmen Meier Tobler AG an der Bilanzmedienkonferenz in bestem Zustand gezeigt. «Ich hatte Pech beim Skifahren und habe mir die Schulter gebrochen», meinte er. Deutlich mehr Freude bereiten ihm die Zahlen des Unternehmens, das schon bald seinen Hauptsitz wieder in Schwerzenbach haben soll.