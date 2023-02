Möbel, die ihre Besitzer über Jahrzehnte begleiten

Etage für Etage wächst in Sekundenschnelle das sogenannte «Itischi-Modulmöbel» in der gewünschten Höhe, Breite und Tiefe aus dem Boden. Ebenso rasch stattet man das Regal mit Boxen und farbigen Schiebetürchen aus.



Diese lassen sich in vier verschiedenen Corbusier-Farben mit wiederum drei unterschiedlichen Intensitätsstufen einfärben. So entsteht innerhalb kürzester Zeit ein massgeschneidertes Eichenholzregal – zumindest im virtuellen Raum.