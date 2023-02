Hier erhält der Microlino seine letzte Politur

Die alte Fabrikhalle in Meilen ist unscheinbar. Aber durch ihr bordeauxrotes Tor sind schon über 100 Exemplare eines neuen Fahrzeugtyps gerollt, der nach Angaben des selbstbewussten Herstellers die Mobilität revolutionieren soll: der Microlino, der seit kurzem im Schweizer Markt ausgeliefert wird.



Hergestellt werden die Minifahrzeuge zwar in einer Produktionsstätte in Turin. Doch in Meilen laufen die Elektroautos gewissermassen ein zweites Mal vom Stapel. Per Sattelschlepper werden sie von Italien hierhergebracht.