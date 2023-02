Nachgefragt bei einer Rettungssanitäterin

Warum haben Sie sich für die Ausbildung zur Rettungssanitäterin entschieden?

Annette Weber: Ich habe ursprünglich eine Ausbildung zur diplomierten Pflegefachfrau absolviert. Der abwechslungsreiche Berufsalltag im Rettungsdienst hat mich schon früh interessiert. Deshalb habe ich mich zur diplomierten Rettungssanitäterin HF ausbilden lassen.

Welche Fähigkeiten sollte man mitbringen, wenn man sich für Ihren Beruf entscheidet?

Der Umgang mit kranken oder verletzten Menschen sowie deren Angehörigen verlangt neben dem hohen medizinischen Fachwissen auch Empathie ab. In unserem Beruf trifft man auf verschiedene Persönlichkeiten, die in Notlagen individuell reagieren. Da muss man einfühlsam sein und dennoch eine professionelle Distanz bewahren können.

Was sind die Erfolgserlebnisse, die Sie als Rettungssanitäterin haben?

Erfolgserlebnisse gibt es viele. Zum Beispiel, wenn wir als Team Menschen in Notsituationen schnell und kompetent helfen können, freut mich das sehr.

Was gefällt Ihnen an dem Beruf besonders?

Die Arbeit als Rettungssanitäterin ist vielseitig. Den Betroffenen mit meinem Fachwissen zu helfen, ist sehr erfüllend. Auch die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnerorganisationen, wie Polizei oder Feuerwehr, ist sehr spannend. Ausserdem sind wir im Rettungsdienst Uster ein eingespieltes Team und die Zusammenarbeit klappt sehr gut. Das ist in unserem Beruf essenziell.

Welche Herausforderungen erleben Sie bei der Arbeit?

Unsere Arbeit verlangt ein hohes medizinisches Fachwissen, welches immer auf dem aktuellsten Stand sein muss. Jeder Tag und jeder Einsatz ist anders. Und es kommen oft Veränderungen auf uns zu, das erfordert ein hohes Mass an Flexibilität.