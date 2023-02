«Künstliche Intelligenz in KMU nutzen»

Die Standortförderung Zürioberland erläutert zusammen mit Expert:innen im Rahmen eines Interviews und anschliessendem Workshop wichtige KI-Tools und praktische Anwendungen für Unternehmer:innen.

Führt der Computer das nächste Mitarbeitergespräch?

Laut Dr. Jennifer Wadsworth, Partnership Manager am ETH AI Center, ist dies bereits möglich. Das heisst jedoch noch lange nicht, dass es so genutzt wird. Es wird unabdingbar bleiben, die wichtigsten Aufgaben von Menschen zu erledigen. Dem Computer kommt dabei jedoch eine unterstützende Rolle zu.

Benutzen wir KI bereits, ohne es zu wissen?

«Bereits heute nutzen wir KI sehr oft im Alltag. So sind wir beispielsweise in den sozialen Medien unterwegs und erhalten ein personalisiertes ‹Newsfeed›. Daneben sind Google Maps, Spotify oder Chatbots wie Siri, Alexa und neuerdings ChatGPT gute Beispiele alltäglicher KI-Anwendungen», so Wadsworth. «Momentan gibt es keine allgemeingültige Definition von KI. Gemeint ist damit computerbasierte Intelligenz, die menschliches Verhalten oder Denken simuliert und trainiert werden kann. Ziel ist es, zukünftige Systeme zu entwickeln, die im Idealfall eine Vielzahl von Problemen in verschiedenen Bereichen lösen», so Wadsworth weiter.

Wie steht die Schweiz im internationalen Vergleich da?

Laut Wadsworth steht die Schweiz in den Bereichen Forschung, Innovation und der Anwendung von KI sehr gut da. Im Hinblick auf die Digitalisierung von Daten hinkt sie den europäischen Nachbarn jedoch hinterher. Der Kanton Zürich fördert deshalb aktiv den Dialog zwischen Forschung, Industrie und politischen Entscheidungsträgern, um eine sichere Integration von KI-Systemen zu entwickeln.

