So motivieren moderne Firmen ihre Mitarbeitenden

Am Donnerstagabend fand sich ein grösseres Publikum in der Oberlandhalle des Hotel Swiss Star in Wetzikon ein. Sandra Elliscasis, die Präsidentin des Wirtschaftsforums Wetzikon, holte die rund 60 Besucherinnen und Besucher thematisch ab.



«New Work» als Ansatz dafür, dass Arbeitnehmende gewisse Freiheiten während des Arbeitsprozesses erhalten, während sie sich im Rahmen des Unternehmens als eigenständige Persönlichkeiten weiterentwickeln, beschäftige viele Unternehmensführungen.