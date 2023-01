«Tiefseeschnorcheln*2005» ist kein sicheres Passwort

10'000'000'000'000 – zehn Billionen Franken. So hoch wird der Schaden dieses Jahr in etwa sein, der weltweit durch Cyberkriminelle angerichtet wird. Allein in Deutschland waren es im vergangenen Jahr um die 220 Milliarden.

Das war ein erster kleiner Schreck für die Firmenvertreter am Donnerstagabend im Pfarreizentrum Heilig Geist. Als Sandro Müller, CEO von GoSecurity, ihnen aus seiner Arbeit erzählte, kamen nach und nach weitere dazu. Immer wieder sehe er in seiner täglichen Arbeit, wie sehr die Gefahren in diesem Bereich unterschätzt werden.