Über eine Viertelmillion offene Stellen in der Schweiz

Im vierten Quartal 2022 waren per Stichtag 15. November 264'069 offene Stellen registriert, wie eine am Mittwoch publizierte Auswertung des Personalunternehmens «x28» zeigt. Das sind gut 12'000 mehr als drei Monate zuvor. In rund 10 Prozent der Stellenausschreibungen wird nach Führungskräften gesucht.

Die grösste Auswahl an Stellen haben Pflegefachpersonen (6995), gefolgt von Elektromonteuren (6000) und Software-Entwicklern (3917).