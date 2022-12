Wetziker Bankkunden stehen nicht mehr vor Panzerglas

Wäre da nicht der Bankomat gleich am Eingang, könnten sich Bankkunden in einer Hotellobby wähnen. Es ist ein langer Schlauch, nüchtern und modern gehalten. Ein geschmückter Christbaum und ein Blumenbouquet sorgen für etwas heimelige Stimmung. Ruedi und Eveline Böppli sind die ersten Kunden in der neuen Avera-Filiale an der Spitalstrasse in Wetzikon.