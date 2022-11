Kein Billett-Kauf via App oder am Schalter möglich

In den Reisezentren sowie über SBB Mobile und SBB.ch können im Moment keine Billetts gekauft werden. «Das Zugpersonal ist darüber informiert und kann im Zug Billette verkaufen», sagte SBB-Sprecherin Jeannine Egli dem Nachrichtenportal nau.ch.



Aufgrund einer Netzwerkstörung sei der Billettkauf aktuell nur an den Billettautomaten und das auch nur in eingeschränkter Form möglich.



Wie lange die Störung andauern werde, könne Egli noch nicht sagen. «Unsere Fachleute arbeiten jedoch mit Hochdruck an der Behebung der Störung.»