Panolin verkauft Geschäftsbereich an Shell

Die Schmierstoffhersteller Panolin mit Hauptsitz in Madetswil bei Russikon wird einen Teil seines Unternehmens an Shell plc («Shell») verkaufen und hat eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Dies geht aus einer Medienmitteilung hervor, die der britische Mineral- und Erdgaskonzern am Mittwochnachmittag verschickt hat.