Ustermer Spezialist für Bodenbeläge expandiert

An der Rietwiesenstrasse in Oberhasli entsteht für 32 Millionen Franken ein vierstöckiges Gebäude. «Es war nicht einfach, ein Grundstück in dieser Grösse zu finden. Der Auswahl-Prozess hat fast zwei Jahre gedauert», erklärt Geschäftsführer Moritz Mühlebach.



Der Standort müsse verschiedene Voraussetzungen erfüllen: gute Verkehrslage, Bebaubarkeit, Grösse, keine Altlasten oder die Anforderung an die Arbeitsplätze. Die Wahl sei unter anderem auf Oberhasli gefallen, da es ein sehr zentraler und attraktiver Standort sei.