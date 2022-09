Möbelzentrum Volketswil schliesst

Wer sich vom Einerlei der Möbelwelt abheben will, hat in der Region eine bewährte Anlaufstelle. Seit 55 Jahren verkauft das Möbelzentrum Volketswil an der Brunnenstrasse 14 Designermöbel von namhaften Herstellern.



Aber schon bald müssen sich Designliebhaber nach einer Alternative umsehen. «Wir haben uns entschieden, das Einrichtungshaus in einigen Monaten zu schliessen», sagt Co-Geschäftsführerin Andrea Seiler. Sie leitet die MZ Möbelzentrum AG seit acht Jahren zusammen mit ihrem Partner Kay Egger.