«Wir haben die Komplexität des US-Marktes unterschätzt»

Vor fünf Jahren sagten Sie uns, dass R&M oft der «Underdog» sei. Gilt dies noch?

Das Wort war etwas unglücklich gewählt. Damals sind wir in viele Märkte neu eingestiegen und mussten die Prozesse neu ausrichten. Bei der Kupfertechnologie konnten wir die Module und Stecker noch auf Lager fertigen und dann im Ausland vertreiben. In der Glasfasertechnologie müssen wir die Produkte dagegen exakt auf den Kunden zuschneiden. Im Telekombereich ist oftmals der Bau von Prototypen erforderlich. Dies setzt eine gewisse Dezentralität voraus. In jenen Jahren haben wir in Indien und anderen Ländern ein Werk eröffnet und sind dann in die jeweiligen Segmente hineingegangen. Dort waren wir zunächst unbekannt.

Und heute?

Wenn ich heute in Indien oder den USA an eine Fachmesse gehe, kennt man uns. Wir sind ein global anerkannter Akteur, auch wenn wir nicht in derselben Liga spielen wie die grossen Konzerne in den USA mit Milliardenumsätzen. Dafür sind wir schneller und flexibler.

«In den USA überlegt man sich zweimal, ob man einen Patentstreit austragen will.»

Der US-Markt ist milliardenschwer. Bisher setzen Sie dort nur 20 Millionen Franken jährlich um. Warum?

Es ist durchaus mehr Wachstum geplant, aber wir sind in den USA mit einer anderen Marksituation konfrontiert als etwa in Europa. Wir müssen uns teilweise an andere Produkte und Normen, aber auch an eine andere Patentsituation anpassen.

Haben Sie ein Beispiel?

In den USA sind Patente oft sehr breit gehalten. So kann man beispielsweise die Dichte eines Panels für Netzwerkschränke patentieren lassen. Vor zwei Jahren ist ein solches Patent im Bereich Rechenzentren durchgekommen. Teilweise konnten wir unsere Produkte an die neue Patentsituation anpassen, teilweise aber auch nicht. Wir haben uns daher entschieden, die Markbearbeitung in den USA verstärkt auf die Bereiche Telekommunikation und Gebäudeverkabelung zu verlagern. Das hat uns ein Jahr gekostet.

Sind Sie den Markteintritt in den USA zu naiv angegangen?

Wir waren vielleicht zu weit weg und haben die Komplexität des Marktes unterschätzt. Ein Patentstreit ist immer teuer. Aber in den USA überlegt man sich zweimal, ob man mit einem Konzern, der zwei bis drei Milliarden Franken umsetzt, einen solchen Streit austragen will. (lacht)