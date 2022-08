Wetzikon ist die Traumfabrik der Schweizer Kinopaläste

Egal, ob das Kinoerlebnis im Pathé Dietlikon, im Westside Bern, in der Astor Filmlounge in Genf, im Thuner Rex, im Pathé Spreitenbach oder bald im Blue Cinema Chur gesucht wird: Alle diese Filmpaläste haben eines gemeinsam – sie sind im ehemaligen Ökonomiegebäude der Villa Gubelmann in Wetzikon entstanden. Während dort im Parterre im Il Casale fein diniert werden kann, werden oben vom Büro Meierpartner architektonische Menüs zubereitet.