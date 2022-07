Das originelle zweite Leben des Grüninger Waldkirschbaums

Er war ein schöner und stolzer Aussenseiter in einer Kolonie von Tannen. 23 Meter ragte der Grüninger Waldkirschbaum in die Höhe und zählte wohl an die 80 Lenze, als er am 15. Dezember 2018 gefällt wurde. Die beginnende Fäule drohte den Baum von innen zu zerstören.