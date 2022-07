Fällander Firma mit «Meilenstein der Chemie» geehrt

Grosse Ehre für die Bruker AG in Fällanden. Am Freitag wird die Laborgeräte-Entwicklerin von der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz mit dem «Chemical Landmark» 2021 geehrt. Mit diesem «Meilenstein» zeichnet die Akademie jene Stätten in der Schweiz aus, die in der Geschichte der Chemie eine wichtige Rolle gespielt oder an denen bedeutende Chemikerinnen und Chemiker gewirkt haben.