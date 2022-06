Fleisch aus dem Labor soll marktfähig werden

Die Landwirtschaft und vor allem die Viehzucht hat einen grossen Anteil an den globalen CO 2 -Emissionen. Um den Fussabdruck zu verringern, braucht es mit Blick auf die wachsende Bevölkerung und die nach wie vor steigende Nachfrage nach Fleisch neue Lösungen.



Die Branchengrössen Givaudan, Bühler und Migros haben sich deshalb zusammengeschlossen, um in der Schweiz Start-up-Unternehmen bei der Entwicklung von kultiviertem Fleisch zu unterstützen.

Hub in Kemptthal

Zu diesem Zweck bauen sie in Kemptthal ein gemeinsames Entwicklungszentrum. Wir rechnen damit, dass wir den Betrieb im kommenden Jahr aufnehmen können», sagte der Leiter des Gemeinschaftsunternehmen Yannick Gächter. Verschiedene Pionier-Firmen könnten das Forschungslabor nutzen, um sogenanntes «Cultered Meat» aus Zellkulturen zu entwickeln.