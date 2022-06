Toblerone wird bald nur noch im Ausland produziert

Das Areal an der Riedbachstrasse 151 ist umringt von Maschendrahtzaun. Ein Drehkreuz beim Eingang und Barrieren vor der Einfahrt versperren die einzigen Zugänge zum Gebäude.



Das Bild der Festung komplettieren die Verbotsschilder, die an mehreren Stellen angebracht sind. Jedem Besucher wird sofort klar: Dieses Unternehmen will von der Aussenwelt am liebsten in Ruhe gelassen werden.