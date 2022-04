In der Ampelbranche sind Fehraltorfer am Drücker

Wenn Fussgänger am Zebrastreifen vor der Ampel warten, melden sie ihren Wunsch nach Grün bei dem gelben Kästchen am Ampelpfosten an. Den wenigsten dürfte dabei bewusst sein, dass sie gerade den «Fussgängerdrücker Ergo 2000» benutzen.

Ebenso wenige wissen wohl, dass diese Aluminiumboxen aus dem Zürcher Oberland stammen: Sie sind das einzige Produkt des vierköpfigen KMUs «Traxio» in Fehraltorf.