Belimo baut Kapazitäten in Hinwil aus

Es läuft rund bei Belimo, dem Hersteller für Antriebs-, Ventil- und Sensorlösungen. So rund, dass er jetzt den Ausbau seiner Kapazitäten am Hauptsitz in Hinwil bekannt gibt. Dazu gleich mehr.

Fakt ist: Für das Geschäftsjahr 2021 weist Belimo ein zweistelliges Umsatzwachstum in allen Marktregionen aus. Laut einer Medienmitteilung profitierte die Gruppe von einer starken Nachfrage, die sie durch ihr Lieferkettenmanagement auch bedienen konnte.