Erste Schweizer Firmen führen Viertagewoche ein

In einzelnen kleineren Firmen in der Schweiz wird nur noch vier statt fünf Tage die Woche gearbeitet, bei vollem Lohn. Das gefalle den Mitarbeitenden und die Kunden hätten keine Probleme mit dem arbeitsfreien Freitag, sagte beispielsweise Andreas Ott, Inhaber eines Grafikbüros im Kanton Aargau, der «Sonntags Zeitung».

Mit dem Vier-Tage-Modell reduziere sich zwar der Umsatz, aber nicht um 20 Prozent. Für grosse Betriebe sei die Umstellung von fünf auf vier Arbeitstage komplexer, gibt Gudela Grote, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der ETH Zürich, zu bedenken.

Im Wettbewerb um die besten Arbeitskräfte könne eine solche Regelung zwar Vorteile bringen, doch könne die Verdichtung auch zu mehr Stress und Überzeit führen. Die Gewerkschaften begrüssen die verkürzte Arbeitswoche, der Arbeitgeberverband hat Zweifel, will die Entwicklung aber beobachten, wie eine Sprecherin sagt.

International im Trend

Der japanische Elektronikkonzern Panasonic will die Viertagewoche auf breiter Basis einführen. Andere internationale Firmen gehen in die gleiche Richtung. So hat der Nestlé-Konkurrent Unilever probeweise die Viertagewoche in Neuseeland eingeführt. Die Mitarbeitenden erhalten dabei den vollen Lohn. Der Hersteller von Knorr-Suppen und Lipton-Tee verspricht sich dadurch zufriedenere und auch effizientere Angestellte.

Unilever messe Leistung, nicht Präsenzzeit, sagte Länderchef Nick Bangs zur «New York Times». «Wir glauben, dass die alten Arbeitsformen nicht mehr zeitgemäss sind und ihren Zweck nicht mehr erfüllen.»

Derweil kündigen in der Schweiz immer mehr Firmen die Einführung der verkürzten Woche an. Sie führen damit eine Entwicklung fort, die seit langem anhält. Die Schweizerinnen und Schweizer arbeiten immer weniger. 1950 lag die durchschnittliche Wochenarbeitszeit bei 47,7 Stunden. 2020 waren es noch 41,7 Stunden.