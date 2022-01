«Ich finde immer den passenden Wein zum Abendessen»

Verfolgen Sie ungelöste Probleme nach der Arbeit?

Klar. Aber es hilft, ein Problem zu überschlafen.

Wie steht es um Ihre Work-Life-Balance?

Das klappt in der Regel tipptopp. Morgens früh aufstehen, mit meinem besten Freund, dem Hund, in den Wald gehen und nicht zu langsam eine Runde laufen. Danach geht es an die Arbeit.

Was unternehmen Sie am liebsten mit Ihrer Familie/Ihren Kindern?

Einen kleinen Ausflug, ein Spiel und dann ein gemeinsames Essen.

Was ist Ihr Lebensmotto?

Die Liebe weitergeben, die ich bereits als Kind erfahren durfte.

Welche berühmte Person würden Sie gerne treffen?

Da ich täglich Persönlichkeiten treffe, hat sich dieser Wunsch bereits erfüllt.

Worüber ärgern Sie sich?

Wenn ich wieder einmal ins Fettnäpfchen trete.

Worüber freuen Sie sich?

Wenn die Kinder voller Freude auf mich zukommen. Über einen neuen Auftrag, einen gelungenen Abschluss, eine knifflige Arbeit mit unserem Hund oder jedes Erlebnis in der Natur. Über gute Gespräche, ein herzliches Grüezi, wenn ich durch die Strassen von Uster gehe, ein Kompliment, den Kaffee am Morgen, das Glas Wein am Abend, das Abendessen, das mein Schatz kocht und, und, und …