«Ich bin nur der Funke für ein grösseres Feuerwerk»

«Service above self», auf Deutsch: Selbstloses Dienen – das ist das Motto von Rotary International, der Dachorganisation der Rotary Clubs. Dabei handelt es sich um lokale Zusammenschlüsse von Angehörigen verschiedener Berufsgruppen, die sich humanitären, sozialen oder kulturellen Zwecken verschrieben haben.

In der Schweiz und in Liechtenstein zählt Rotary heute mehr als 13’250 Mitglieder in gut 220 verschiedenen Clubs. Diese verteilen sich auf drei Distrikte. Einem dieser Distrikte steht Bea Seiterle.Weiss vor. Im Juli 2021 hat die Pfaffhauserin das Amt der Governorin übernommen. In ihren Zuständigkeitsbereich fallen 79 Clubs mit 4400 Rotariern.

Anspruchsvolles Mandat

Seiterle-Weiss gehört seit 1998 dem Rotary Club Am Greifensee an. Hauptberuflich führt sie ein eigenes IT-Dienstleistungsunternehmens in Pfaffhausen. Zusätzlich engagiert sie sich in der Schulpflege der Gemeinde Fällanden.

Im Podcast-Interview spricht sie über ihr anspruchsvolles Mandat und den Wandel in den Rotary Clubs.