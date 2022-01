«Dear customer, this is a shit day for you»

Es war ein früher Morgen im November 2020. KMU-Inhaber Markus Graber (Name geändert) betrat sein Büro in einer Baselbieter Gemeinde und startete den Computer. Als er gerade seinen Benutzernamen eintippen wollte, erschien auf dem Bildschirm plötzlich ein Schreiben – und nichts ging mehr.



«Dear customer», stand da, «this is a shit day for you. All your files have been encrypted.» In diesem Moment war Graber klar, was er vor sich hatte: Erpresser hatten die Daten seines Unternehmens mit rund 40 Mitarbeitenden verschlüsselt. Er las weiter.