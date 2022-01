Bei Coop klingeln auch im zweiten Coronajahr die Kassen

Insgesamt vermeldet Coop einen Konzernumsatz von 31,8 Milliarden Franken. Das entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Plus von 5,4 Prozent, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht.



Nachdem 2020 – unter anderem aufgrund von massiven Mehrkäufen während des ersten Lockdowns – ein Umsatzplus im zweistelligen Prozentbereich resultiert hatte, wurde auch 2021 in den Supermärkten ein Nettoerlös von 12,1 Milliarden Franken erzielt. Dieser Wert liegt «auf dem Niveau des Rekordvorjahres», hiess es.

Fachmärkte legen deutlich zu

Ein Umsatzplus resultierte erwartungsgemäss auch bei den Fachmärkten und anderen Ladenformaten. Zu diesen zählt Coop neben Bau+Hobby und den im Laufe des Jahres übernommenen Jumbo-Baumärkten etwa auch die Coop-City-Warenhäuser, die Schmuckläden von Christ oder die Elektronikladenkette Interdiscount.



Für all diese Ladenformate zusammen meldet Coop einen Umsatz von 7,5 Milliarden Franken und damit ein sattes Plus von 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.



Auf eine wieder positive Umsatzentwicklung blicken kann Coop auch bei seinem zweiten grossen Standbein, dem Grosshandel und der Produktion. In diesem Geschäftssegment kam der Coop-Konzern 2021 auf ein Umsatz-Plus von 8,4 Prozent.