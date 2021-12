«Bei der Gartenarbeit gelingt mir das Abschalten am besten»

Was macht Sie in Ihrem Beruf glücklich?

Patrizia Tharin: Meinen Kundinnen und Kunden die «schönste Zeit im Jahr» organisieren zu dürfen, die vielen positiven Rückmeldungen und die persönlichen Kontakte, die über die Jahre entstanden sind.

Wie kam Ihre Berufswahl zustande?

Ich wollte vor 30 Jahren als Flugzeugbegleiterin zur Swissair. Per Zufall habe ich ein Inserat eines Ferienwohnungs-Spezialisten gesehen und so stieg ich in die Reisebranche ein.

Wie sind Sie zur jetzigen Stelle gekommen?

Nach 11 Jahren als Geschäftsleiterin beim TCS in Wetzikon habe ich mich nach der Schliessung der Filialen im Frühling 2010 selbständig gemacht und endlich meinen Traum vom eigenen Reisebüro erfüllt.

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Schulzeit?

Bleibende Erinnerungen habe ich an die vier Jahre Bezirksschule im Aargau, wo ich aufgewachsen bin.

Von wem haben Sie beruflich am meisten profitiert?

Von meinen Vorgesetzten, die mir viele Freiheiten gaben und mich förderten.

Verfolgen Sie ungelöste Probleme nach der Arbeit?

Ja, leider. Abschalten ist oft nicht einfach. Am besten gelingt es mir mit Gartenarbeit.

Wie steht es um Ihre Work-Life-Balance?

Das ist ein ständiges Dranbleiben. Ich merke: Je älter ich werde, desto wichtiger wird sie.