Weniger Menschen in der Region arbeitslos

Positive Nachrichten vom Arbeitsmarkt in der Region: Die Arbeitslosenquoten in den drei Oberländer Bezirken nähern sich immer deutlicher dem Vor-Pandemie-Niveau an. Dies zeigen Zahlen der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich.

Im November waren im bevölkerungsstarken Bezirk Uster 1558 Menschen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 2,1 Prozent. Im Bezirk Hinwil waren es 1258 Menschen oder 2,3 Prozent und im Bezirk Pfäffikon waren es 587 Menschen oder 1,8 Prozent.