Ochsner Sport geht – Bike World kommt

Der Wettbewerb im regionalen Velo-Fachhandel nimmt weiter zu. Demnächst eröffnet die Bike World, eine Dachmarke der Migros, eine neue Filiale in Hinwil. Nach Volketswil ist es der zweite Standort in der Region. Der Grossist fokussiert sich damit auf einen Markt, der regional bisher von Veloplus in Wetzikon, Decathlon in Hinwil und dem Sport-Trend-Shop in Hinwil bedient worden ist – neben weiteren kleineren Veloläden.