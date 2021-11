Standortförderung Zürioberland kommt neu aus einer Hand

Die Region erhält eine zentrale Anlaufstelle für Informationen und Kontakte. Die Vernetzung von Unternehmen verschiedener Branchen und den Dialog zwischen Wirtschaft und Politk streicht Giacinto In-Albon besonders hervor. «Man hat die Chance als Unternehmer oder Interessent das Zürcher Oberland mitzugestalten. Man kann seine eigenen Ideen und seine eigene Meinung einbringen und dabei seinen Wohn- und Arbeitsort unterstützen.»

«Wir freuen uns auf diese neue Chance», sagt In-Albon. Denn Wirtschaft, Tourismus, Kultur und Gesellschaft sind oft eng verknüpft. Durch die themenübergreifende Förderung kann sich der Standort Zürcher Oberland künftig noch besser als lebenswerte, attraktive und wettbewerbsfähige Region positionieren.



Gründungsversammlung in Rüti



Am kommenden Freitag, 19. November 2021, wird im Joweid-Areal in Rüti an der Gründungsversammlung der neue Verein Standortförderung Zürioberland konstituiert. Die Begrüssungsrede wird Regierungspräsidentin Jacqueline Fehr (SP) halten. Mitglieder mit ausgefülltem Beitrittsformular werden an der Versammlung stimmberechtigt sein.



Weitere Informationen unter www.standortförderung-zürioberland.ch