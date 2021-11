Der Maler für alle Fälle

Es könnte ein Industriegebäude wie jedes andere am Stadtrand von Wetzikon sein. Doch die farbigen Quadrate, welche zum Innenhof hin die Fassade zieren, verraten gleich, dass hier etwas Besonderes geschieht. Das Spritzwerk der Schaub Maler AG ist hier zu Hause. Seit 2006 betreibt das traditionsreiche Zürcher Familienunternehmen den Standort in Wetzikon. Damals konnte Inhaber Theo Schaub im Rahmen einer Nachfolgeregelung die Fritz Haefeli AG übernehmen.

Inzwischen wurde der Standort modernisiert und ausgebaut, sodass nun in drei unterschiedlich grossen Spritzkabinen jegliche Objekte von einer kleinen Lampe oder einem Fensterladen bis hin zu Türen oder gar einem ganzen Ruderboot gespritzt werden können. «Der grosse Vorteil des Spritzens ist die Oberflächenoptik», sagt Sascha Kobus, Betriebsleiter des Standorts in Wetzikon. Die Farbe wird glatter aufgetragen, es sind keine Pinselstriche zu sehen – ein schönes einheitliches Bild.

Der Schwerpunkt der Schaub Maler AG bleibt aber trotz des ausgebauten Spritzwerks der Malerservice. Das Unternehmen führt Renovationen jeglicher Art aus – von Wohnungen über Arbeiten an grösseren Objekten, von denkmalgeschützten Gebäuden bis hin zu ausgewählten Neubauten. Mit dem Spritzwerk in Wetzikon, dem Graffiti-Service in Oerlikon und dem Gipser-Service am Hauptsitz in der Stadt Zürich hat die Schaub Maler AG das Dienstleistungsspektrum in den vergangenen Jahren stark ausgebaut und die einzelnen Standorte spezialisiert.

Guter Service mit Qualität

Inzwischen arbeiten rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen, 28 davon in Wetzikon. Mit insgesamt 40 Servicebussen decken sie von den drei Standorten die Stadt Zürich, den Pfannenstil, das Glatttal und das Zürcher Oberland ab. «Sie haben die ganze Grundausrüstung dabei und können aus dem Stand eine Wohnung renovieren oder einen Wasserschaden beheben» erklärt Theo Schaub. Diese Flexibilität sei zentral.