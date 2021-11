«Als ich in die Firma eingestiegen bin, wurde ich ins kalte Wasser geworfen»

Was macht Sie in Ihrem Beruf glücklich?

Raphael Bertschinger: Das schönste ist, wenn ich sehe, was durch einen Umbau entstanden ist. Zudem freue ich mich, wenn ich miterlebe, wie meine Kunden von ihrem neuen Zuhause begeistert sind.

Wie kam Ihre Berufswahl zustande?

Ich bin durch meine Familie hineingerutscht.

Wie sind Sie zur jetzigen Stelle gekommen?

Mein Vater Urs Bertschinger hat die Firma gegründet. Deshalb war das Bewerbungsgespräch relativ einfach (lacht).

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Schulzeit?

Ich ging nie wirklich gerne zur Schule, aber meine damalige Lehrerin, Frau Hinderling, ist mir in sehr guter Erinnerung. Aber so richtig interessiert am Lernen war ich damals nie.

Von wem haben Sie beruflich am meisten profitiert?

Ich habe von meinem Vater sehr viel gelernt und ihn immer bewundert.

Aber als ich bei uns in die Firma eingestiegen bin, wurde ich ins kalte Wasser geworfen. Ich musste mir vieles selber beibringen und mir neues Wissen erarbeiten. Das stärkte meinen Charakter.

Verfolgen Sie ungelöste Probleme nach der Arbeit?

Seit ich mehr Verantwortung und mehr Aufgaben habe, definitiv.

Wie steht es um Ihre Work-Life-Balance?

Meine Familie und mein Hobby, die Musik, bieten mir einen guten Ausgleich.