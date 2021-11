Neuartige Nutzung für Biomasse aus dem Oberländer Wald

Am Montag setzte die Zürichholz AG, eine Wetziker Holzvermarktungsorganisation, den Spatenstich für sein neues Betriebsgebäude in Illnau. Dessen Kernstück soll ein Pyrolysewerk zur Herstellung von Pflanzenkohle werden. 37 Personen hatten sich zu dem Anlass an der Kempttalstrasse 150 versammelt, darunter auch Vertreter aus der Gemeinde. Viktor Haefeli, Präsident des Verwaltungsrats, sprach von einem neuen Geschäftsabschnitt, den man jetzt betrete.