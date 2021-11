Bundesrätin Sommaruga besucht Hinwiler Firma

Hoher Besuch in Hinwil: Bundesrätin Simonetta Sommaruga (SP) und Regierungsrat Martin Neukom (GPS) kamen am Vormittag auf das Areal der Kezo, um die Arbeit der Cleantech-Firma Climeworks in Augenschein zu nehmen. Diese betreibt dort seit 2017 eine industrielle Anlage, die CO 2 aus der Luft filtert.

Dass der Besuch ausgerechnet in die Zeit der Weltklimakonferenz fiel, war ein Zufall, aber durchaus passend zum grossen umweltpolitischen Anliegen der Climeworks-Verantwortlichen.