Bachtel, Hirzel, Uetliberg: Hier könnten Windräder drehen

Windräder auf dem Uetliberg? Allein schon die Vorstellung mutet bizarr an, zumindest für Windkraftgegner. Es war denn auch scherzhaft gemeint, als jüngst in Bern zwei Zürcher Mitglieder des Verbands Freie Landschaft Schweiz sagten, man müsse in Zürich bald eine Kantonalsektion gründen. Doch nun zeigt sich: Für die Windkraftgegner, die sich im Verband zusammengeschlossen haben, könnte es tatsächlich ernst werden.