Kezo plant Ersatzneubau

Knapp 50 Jahre sind genug: 1972 wurde der erste Abfallverbrennungsofen der Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (Kezo) in Betrieb genommen, jetzt nähere sich die Anlage dem Ende ihrer Lebensdauer, wie es in einer Medienmitteilung vom Dienstag heisst. «Elementare Anlageteile entsprechen künftig nicht mehr dem Stand der Technik, und der Abfall wird energetisch zu wenig effizient verwertet.» Zudem sollen gemäss der kantonalen Kapazitätsplanung in der Kezo künftig nicht mehr 190'000 Tonnen pro Jahr, sondern nur noch 120'000 Tonnen pro Jahr verwertet werden. Die Reduktion betrifft dabei vor allem verschiedene grosse Marktkunden, die ihren Abfall künftig an andere KVAs liefern werden.

Aus diesen Gründen plant die Kezo den Bau eines Ersatzneubaus, welcher 2028 in Betrieb gehen soll. Dieser Neubau soll im östlichen Bereich des Areals – auf dem heutigen Einfahrtsbereich und dem Personalparkplatz – erstellt werden. Die Planungs- und Bauzeit ist auf rund sieben Jahre veranschlagt. Die Realisierung wird unter laufendem Betrieb der heutigen Anlage erfolgen. Die Entsorgungssicherheit ist dadurch auch während der Bauzeit jederzeit gewährleistet. Nach der Inbetriebnahme des Neubaus wird die heutige Anlage zurückgebaut, deren Sanierung aufgrund des baulichen Zustands nicht sinnvoll sei.

Kosten zwischen 200 und 300 Millionen Franken

Der Ersatzneubau soll «ökologisch wie auch ökonomisch neue Massstäbe setzen». Gemäss einer aktuellen Grobkostenschätzung rechnet die Kezo mit Realisierungskosten zwischen 200 und 300 Millionen Franken. Die Finanzierung der Neuanlage erfolge über Rückstellungen und Fremdkapital. Es würden weder Steuergelder noch Einlagen der 36 Verbandsgemeinden benötigt. Diese bilden den Zweckverband Kehrichtverwertung Zürcher Oberland, dem die Anlage gehört.

Im vergangenen Mai hatte die Delegiertenversammlung einem Kredit in der Höhe von 670’000 Franken für die strategische Planung des Kezo-Neubaus zugestimmt. Voraussichtlich im Mai 2022 stimmen die Delegierten des Zweckverbands über einen Projektierungskredit ab. Das Bauprojekt wird den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern in den Verbandsgemeinden gemäss heutiger Planung Mitte 2024 zur Abstimmung vorgelegt.