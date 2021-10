«Da hilft auch der schönste Showroom nichts»

Das World Wide Web ging vor über dreissig Jahren an den Start. Trotzdem ist die digitale Welt für viele kleinere und mittlere Unternehmen immer noch Neuland, wie in der Pandemie offenkundig wurde. Sie kratzen erst an der Oberfläche dessen, was im digitalen Marketing und Verkauf heute möglich ist. Daran will das Start-up Digital go mit Sitz in Forch etwas ändern. Gegründet mitten im ersten Corona-Jahr ist es angetreten, Firmen auf ihrem Weg in die Digitalisierung zu unterstützen und ihre Geschäftsmodelle auf die neuen Technologien abzustimmen.