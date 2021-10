«Meine jetzige Tätigkeit ist die Kombination von Hobby und Beruf»

Was macht Sie in Ihrem Beruf glücklich?

Tino Scacchi: Zum einen ist es der soziale Kontakt mit den Menschen – von ihrer Art bis zu ihren Lebensgeschichten. Zum anderen ist es die Vielfalt der Tätigkeiten in meiner Funktion als Geschäftsführer. Die Abwechslung zwischen strategischer Arbeit, vernetztem Handeln und dem Einbringen der Erfahrung uns des Erlebten in der Beratung zum Thema Outdoor-Ausrüstung.

Wie kam Ihre Berufswahl zustande?

Ursprünglich habe ich Maschinenzeichner gelernt und an der Fachhochschule studiert. Die jetzige Tätigkeit ist die Kombination von Hobby und Beruf. Der technische Beruf war interessant, vielfältig und lehrreich. Ich habe ein extrem breites Wissen erlernt, welches ich heute zwischen Wanderschuhen und Outdoor-Textilien einsetzen und vieles im Detail und Ursprung verstehen und erklären kann.

Wie sind Sie zur jetzigen Stelle gekommen?

Ich habe meine Bergausrüstung schon seit eh und je im Outdoorland gekauft. Als dann für die Firma eine Nachfolgeregelung gesucht wurde, war ich von Beginn weg interessiert und verfolgte das Projekt erfolgreich bis zur Übernahme.

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Schulzeit?

Gute Erinnerungen an eine wunderbare Jugend. Die Schule selbst und das Lernen sind mir leichtgefallen, was die Situation erleichtert hat. Ich habe mit meinen Schulkollegen aber auch viele Stunden nebst der Schule verbracht, im Quartier, beim Fussballspielen, in der Badi oder am Feuer im Wald.